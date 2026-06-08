İran, gerilimin tırmanmasından ABD'yi sorumlu tuttu

5 saat önce

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in saldırılarından ve gerilimin tırmanmasından ABD'yi sorumlu tuttu.

Bekayi, bugün (8 Haziran 2026 Pazartesi), Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği haftalık basın toplantısında soruları yanıtladı.

Sözcü İsmail Bekayi, "İsrail'in saldırganlığındaki ABD'nin sorumluluğu açıktır ve gerilimin tırmanmasının sonuçlarından da ABD sorumludur." dedi.

Ateşkesin karşı taraflar tarafından sürekli ve defalarca ihlal edildiğini ve son 24 saat içinde yaşanan gelişmeler nedeniyle şüpheler ve güvensizliğin daha da arttığını dile getiren Bekayi, şunları kaydetti:

"Zaten şimdiye kadar da taraflar arasında mesaj alışverişi yoğun bir güvensizlik ortamında yürütülüyordu. İsrail’in eylemlerini ABD’den ayrı değerlendirmek mümkün değildir. Bu nedenle son gelişmeler mevcut güvensizliği daha da derinleştirmiştir."

İsrail'in ABD ile koordinasyonu olmaksızın herhangi bir adım atmadığını belirten Bekayi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) da İsrail'le koordinasyon içinde olunduğunu açıkça ifade ettiğini kaydetti.

ABD'yle İsrail arasında iş paylaşımı olduğunu savunan Bekayi, ABD'nin bölgenin istikrarından sorumlu olduğunu vurguladı.

İsrail'in sabah saatlerinde İran'ın orta ve batı kesimine düzenlediği saldırıların ardından İran, İsrail'in orta ve güney kesimini hedef alan bir dizi füze saldırısı düzenlemişti.