Yemen'deki Husiler: ABD tekrar savaşa girerse, gemilerini hedef alacağız

3 saat önce

Yemen’deki Husiler, ABD'nin İsrail-İran savaşına girmesi durumunda, Kızıldeniz'deki gemilerini hedef almakla tehdit etti.

Husilerin askeri komutanlarından Abdulgani Ali Zubeydi, bugün (8 Haziran 2026 Pazartesi), Kurdistan24'e verdiği demeçte, Husilerin bölgede yaşanan savaştaki "kilit bir parçası" olduğunun altını çizdi.

Zubeydi, Husilerin balistik füzeler ve deniz kuvvetleri açısından gelişmiş askeri yeteneklere sahip olduğunu ve bunların daha önce İsrail ve ABD'ye karşı test edildiğini iddia etti.

Kızıldeniz'deki durum ve ABD ile ilgili olarak Zubeydi, Amerikalıların bu yeni savaşa ve İran'a yönelik saldırıya katılımını resmen açıklamadıklarını, bu nedenle bu aşamada saldırılardan dışlanabileceklerini söyledi.

Husilerin askeri komutanlarından Abdulgani Ali Zubeydi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılara katıldığının kanıtlanması veya bunu açıklaması durumunda, Kızıldeniz'de ABD'ye ait gemilerin hedef alınacağı kaydedildi.

Öte yandan Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Sare, bugün yayımladığı bir video mesajında, Kızıldeniz'de İsrail gemilerine sıkı bir abluka uygulayarak saldırılarını genişletme uyarısında bulundu.

Sare, "Güçlerimiz, İsrail ve ABD'nin Lübnan, Gazze ve İran'a yönelik saldırılarına karşılık olarak bu sabah işgal altındaki Yafa bölgesindeki birkaç önemli hedefe füze saldırısı düzenledi." dedi.

İsrail'in sabah saatlerinde İran'ın orta ve batı kesimine düzenlediği saldırıların ardından İran, İsrail'in orta ve güney kesimini hedef alan bir dizi füze saldırısı düzenlemişti.