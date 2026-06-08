Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu toplanacak

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu, petrol meselesi, Bağdat ile ilişkiler ve iç gelir konularını görüşmek üzere toplanacak.

Hükümet Sözcüsü Peşewa Hewramani, bugün (8 Haziran 2026 Pazartesi), yaptığı açıklamada, Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulunun 10 Haziran 2026 Çarşamba günü toplanacağını belirtti.

Peşewa Hewramani, toplantıda, petrol meselesi ve son gelişmeler başta olmak üzere, Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların da ele alınacağını kaydetti.

Sözcü Hewramani, toplantıda iç gelir ve "ASYCUDA" sisteminin yanı sıra Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki son gelişmelerin de görüşüleceğini söyledi.