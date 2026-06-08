İsrail ordusu: İran'ın hava savunma sistemlerine saldırı düzenledik

3 saat önce

İsrail ordusu, İran'ın stratejik hava savunma sistemlerini hedef alan "büyük bir saldırı" düzenlediklerini bildirdi.

Ordunun açıklamasında İran'a düzenlenen saldırılara ilişkin bilgi verildi.İran'ın stratejik hava savunma sistemlerini hedef alan "büyük bir saldırı" düzenlendiği belirtilen açıklamada, çok sayıda İsrail savaş uçağının İran'daki "stratejik hava savunma sistemlerini" hedef aldığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordu radyosunun haberinde de İsrail'e İran'dan 30, Yemen'den ise bir füze fırlatıldığı kaydedildi.

İsrail'in sabah saatlerinde İran'ın orta ve batı kesimine düzenlediği saldırıların ardından İran, İsrail'in orta ve güney kesimini hedef alan bir dizi füze saldırısı düzenlemişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlenen haftalık basın toplantısında, İsrail'in saldırılarından ve gerilimin tırmanmasından ABD'yi sorumlu tutmuştu.