Trump: İsrail ve İran, ateş açmayı derhal durdurmalı

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki saldırılara ilişkin açıklamada bulunanarak, tarafların "derhal ateş açmayı durdurması gerektiğini" vurguladı.

Trump, bugün (8 Haziran 2026 Pazartesi), İran ile İsrail arasındaki saldırılara ilişkin Truth Social sosyal medya platformundan yeni bir açıklamada bulundu.

ABD Başkanı açıklamasında, "İsrail ve İran derhal ateş açmayı durdurmalı." ifadesini kullandı.



İsrail'in sabah saatlerinde İran'ın orta ve batı kesimine düzenlediği saldırıların ardından İran, İsrail'in orta ve güney kesimini hedef alan bir dizi füze saldırısı düzenlemişti.

İsrail ordusundan kısa süre önce yapılan açıklamada, İran'ın stratejik hava savunma sistemlerini hedef alan "büyük bir saldırı" düzenlendiği ileri sürülmüştü.