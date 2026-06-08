Trump: İran ve İsrail acil ateşkese hazır

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ABD Başkanı Donald Trump, hem İran hem de İsrail tarafının acil bir ateşkes ilan etmeye hazır olduğunu açıklayarak barış müzakerelerinin devam ettiğini vurgulayıp, nihai bir anlaşmaya varılana kadar yaptırımların güçlü bir şekilde yürürlükte kalacağı konusunda da uyarıda bulundu.

Donald Trump, 8 Haziran 2026 Pazartesi günü kendisine ait sosyal medya platformu "Truth Social" hesabı üzerinden bir mesaj yayımlayarak, hem İsrail hem de İran'ın derhal bir ateşkes arayışında olduğunu ve savaşı durdurmaya çalıştıklarını belirtti.

Donald Trump, mesajının devamında, cehalet ve aptallığın sonuca ulaşmayı engellememesi şartıyla, barış konusundaki nihai müzakerelerin sürdüğünü ve ilerleme kaydedildiğini açıkladı.

Mesajının sonunda Trump, nihai bir anlaşmaya varılana kadar deniz ablukasının tüm etkisi ve gücüyle devam edeceğini ifade ederek adımların hızlı bir şekilde atılmasını beklediğini dile getirdi.

Trump, daha önceki bir mesajında da İran ve İsrail'e saldırılarını derhal durdurma çağrısında bulunmuştu.

Gerilimde Yeni Aşama: Karşılıklı Saldırılar

Dün gece (7 Haziran 2026 Pazar), Tahran ile Tel Aviv arasındaki gerilim yeni bir aşamaya geçti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e yönelik çok sayıda füze saldırısı düzenledi; füzelerin bir kısmı başkent Tel Aviv ve ülkenin diğer bölgelerine düştü.

Devrim Muhafızları, saldırıların gerekçesi olarak "İsrail ve ABD'nin ateşkese uymamasını, İsrail'in Lübnan'a ve özellikle Beyrut'un Dahiye bölgesine yönelik saldırılarını sürdürmesini" gösterdi.

Bu füze saldırılarına yanıt olarak İsrail Hava Kuvvetleri, İran'ın batı ve merkezi bölgelerindeki birçok askeri hedefi vurdu. Aynı zamanda Mahşehr'deki bir petrokimya tesisine de saldırı düzenlendi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, hem saldırı hem de savunma açısından tamamen hazır oldukları ve İran'ın tüm hareketliliklerini yakından izledikleri vurgulandı. Öte yandan İsrail medyasına göre, bu karşı saldırıların birkaç gün sürmesi bekleniyor.