İran, füze saldırılarını durdurdu

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İran, İsrail'e yönelik füze saldırılarını durdurduğunu açıkladı ancak Lübnan'a tekrar saldırılması halinde operasyonlarını daha da şiddetlendireceğini vurguladı.

Bugün (8 Haziran 2026 Pazartesi), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı "Hatemu'l-Enbiya" Karargahı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğu ilan edildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırılarına özellikle Lübnan'ın güneyine yönelik olarak devam etmesi durumunda, çok daha sert ve yıkıcı önlemler alınacağı kaydedildi.

"İsrail rejiminin ABD desteğiyle Lübnan'ın güneyine ve Dahiye bölgesine yönelik saldırılarının ardından, İran İslam Cumhuriyeti güçleri, mazlum Lübnan halkına verdikleri desteğin bir devamı olarak İsrail rejimine acı bir cevap vermiştir." denilen açıklamada, düzenlenen saldırılardan İsrail ve destekçilerinin gereken dersi aldığı belirtildi.

Bu haberin yayına hazırlandığı saate kadar İsrail, İran'ın bu kararına ilişkin resmi bir açıklamada bulunmadı.