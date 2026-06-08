Irak, hava sahasını yeniden uçuşlara açtı

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Irak Sivil Havacılık Otoritesi, ülke hava sahasının yeniden açıldığını ve tüm havalimanlarında uçuşların tekrar başladığını duyurdu.

Irak Sivil Havacılık Otoritesi tarafından 8 Haziran 2026 Pazartesi günü yapılan açıklamada, Irak hava sahasının tüm havalimanlarında geliş ve gidiş yönlü tüm uçuşlara açıldığı belirtildi.

Açıklamada, uçuş trafiğinin yürürlükteki prosedürlere uygun olarak yeniden başladığı ifade edildi.

İlgili taraflarla koordinasyon halinde durumun izlenmesine ve güvenlik değerlendirmelerinin yapılmasına devam edileceği kaydedilirken, ülke hava sahası için en yüksek düzeyde güvenlik ve emniyetin korunması vurgulandı.

Açıklamada, havayolu şirketleri ve yolcuların, yaşanabilecek her türlü yeni değişiklikten resmi kanallar aracılığıyla haberdar edileceği de aktarıldı.

Bu karar, dün geceden bu yana İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırıları nedeniyle Irak ve bölgedeki birçok ülkenin hava sahasının kapatılmasının ardından geldi.