İsrail, Trump'ın talebi üzerine İran saldırılarını durdurdu

3 saat önce

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump’ın talebi üzerine İran’a yönelik saldırılarını durdurdu ancak Hizbullah’ın saldırılarını kesmemesi halinde Beyrut’u vurma tehdidinde bulundu.

İsrail Kanal 12 televizyonu, üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını durdurduğunu bildirdi. Yetkili, bu adımın ABD Başkanı Donald Trump'ın durumu sakinleştirme talebi üzerine atıldığını belirtti.

Aynı yetkili, Lübnan'daki duruma ilişkin ise Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarının devam etmesi halinde Beyrut'un güneyini vuracaklarını ifade ederken, İsrail'in kuzey sınırından gelebilecek her türlü tehdide yanıt vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Bugün (8 Haziran 2026 Pazartesi), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı "Hatemu'l-Enbiya" Karargahı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'e yönelik askeri operasyonların durdurulduğu ilan edilmişti. Karargah, İsrail'in saldırılarına özellikle Lübnan'ın güneyine yönelik olarak devam etmesi durumunda, çok daha sert ve yıkıcı önlemler alacaklarını belirtmişti.

Dün gece (7 Haziran 2026 Pazar), Tahran ile Tel Aviv arasındaki gerilim yeni bir aşamaya geçmiş, İran Devrim Muhafızları Ordusu İsrail'e yönelik çok sayıda füze saldırısı düzenlerken, İsrail Hava Kuvvetleri de İran içerisindeki birçok noktayı hedef almıştı.