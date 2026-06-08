İran hava sahasını tamamen kapattı; Hacıların dönüşü aksadı

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İran İslam Cumhuriyeti, İsrail ile karşılıklı düzenlenen füze ve hava saldırılarının ardından ülke hava sahasını tüm uçuşlara kapattı.

İran resmi medyası, 8 Haziran 2026 Pazartesi günü olağanüstü güvenlik durumu nedeniyle ülkenin Havalimanları ve Hava Seyrüsefer Şirketinin tüm iç ve dış hat uçuşlarını ikinci bir duyuruya kadar iptal etme kararı aldığını duyururken, vatandaşlardan hiçbir şekilde havalimanlarına gitmemeleri talep edildi.

Diğer yandan İranlı ISNA ajansı, bu kararın hacıların dönüş süreci üzerinde doğrudan etkisi olduğunu ve Suudi Arabistan'dan dönüş uçuşlarının en az 72 saat gecikmesinin beklendiğini açığa çıkardı.

Bu gerilimler, son birkaç saat içinde Tahran ve Tel Aviv'in birbirlerinin topraklarına doğrudan saldırılar düzenlemesinin ardından geldi.

Ancak İsrail Kanal 12 televizyonu üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın talebi üzerine, kapsamlı bir savaşın patlak vermesini önlemek amacıyla İsrail ordusunun İran'a yönelik saldırılarını durdurma kararı aldığını bildirdi.

İsrail'in bu adımıyla eş zamanlı olarak, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı "Hatemu'l-Enbiya" Merkez Karargahı da yaptığı açıklamada İsrail'e yönelik askeri operasyonlarını durdurduğunu duyurdu. Bu karşılıklı askeri geri adım, Washington'ın müzakere masasına dönülmesi yönündeki diplomatik baskılarının bir başarısı olarak görülüyor.