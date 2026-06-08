Türkiye Ticaret Bakanlığından restoranlara "servis ücreti" cezası

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Türkiye Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafe gibi işletmelerde müşterilerden “servis ücreti” ya da başka bir ad altında ek ücret talep edilmesinin yasaklandığını yineleyerek, kurallara uymayan işletmelere ağır cezai yaptırımlar uygulanacağını bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranda gerçekleştirilen denetimlerin detaylarına yer verildi. Yapılan incelemelerde, işletmenin müşterilerden haksız kazanç sağladığı ve mevzuata aykırı davrandığı tespit edildi.

Denetimlerin öne çıkan detayları şu şekilde:

Bakanlık müfettişleri, söz konusu işletmenin 6 Haziran 2026 tarihinde düzenlediği 69 ayrı adisyonda tüketicilerden “servis ücreti” adı altında ilave ücret tahsil ettiğini belirledi. Mevzuat hükümleri doğrultusunda, bu ihlal nedeniyle işletmeye toplam 274 bin 137 TL idari para cezası uygulandı.

Aynı işletmede yapılan detaylı incelemelerde, satışa sunulan 72 ürünün fiyat bilgisinin restoranın giriş kısmında yer alan menüde bulunmadığı saptandı. Fiyat etiket ve menü yönetmeliğine aykırı olan bu durum nedeniyle işletmeye 286 bin 56 TL ek idari yaptırım uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, işletmedeki 6 farklı üründe fahiş ve haksız fiyat artışı yapıldığına dair bulgulara ulaştı. Söz konusu ürünlerle ilgili yasal inceleme başlatılarak, dosya karara bağlanmak üzere Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kuruluna sevk edildi.

Bakanlık, tüketicilerin mağdur edilmemesi amacıyla ülke genelindeki denetimlerin aralıksız ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.