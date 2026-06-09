İran'dan Hürmüz Boğazı çıkışı: "Uluslararası bir su yolu değildir"

2 saat önce

Tehlikeli bir tırmanışın işareti olarak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı'nın "uluslararası bir su yolu olmadığını" belirterek bölgedeki ABD güçlerinin "çatışma ve askeri hata" riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Bu uyarı, Donald Trump'ın bölgede ABD'ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesi üzerine askeri misilleme tehdidinde bulunmasının ardından geldi.

Bakan Abbas Arakçi, 9 Haziran 2026 Salı günü yaptığı yazılı açıklamada, "Hürmüz Boğazı uluslararası bir su yolu değil, aksine İran ve Umman arasında ortak bir karasudur." dedi.

Boğazın ABD kıyılarından binlerce mil uzakta olduğunu vurgulayan Arakçi, İran silahlı kuvvetlerinin her türlü ihlale karşı tam teyakkuz halinde olduğunu ifade etti.

Yabancı güçlere yönelik sert uyarılarda bulunan Arakçi, "Yabancı güçler topraklarımızın çevresinde, gerek insan hatası, gerek basit kazalar, gerekse iki taraf arasındaki sürtüşmeler nedeniyle sürekli risk altındadır." diyerek bu güçlerin bölgeyi bir an önce terk etmesini istedi.

İran Dışişleri Bakanı, "Bu coğrafya, düşmanca güçlerin varlığına hiçbir zaman müsamaha göstermeyecektir." şeklinde konuştu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın mesajını yineleyen Arakçi, savaşçılarının cesaretlerini ortaya koyduğunu, Tahran'ın egemenliğini korumak adına diplomasiden farklı bir dilden de anladığını belirtti.

Kalibaf: "Diğer Dilleri Daha Akıcı Konuşuruz"

Aynı gün İran Meclis Başkanı Kalibaf da resmi sosyal medya hesabı X üzerinden ABD'ye hitaben bir mesaj yayımlayarak, "Diplomasi dilini tercih ederiz ancak diğer dilleri daha akıcı konuşuruz." ifadesini kullandı.

Kalibaf ve Arakçi'nin bu açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajının ardından geldi. Trump mesajında, İran güçlerinin Hürmüz Boğazı üzerinde ABD'ye ait gelişmiş bir "Apache" askeri helikopterini düşürdüğünü ileri sürmüş ve Washington'ın bu saldırıya misilleme yapmak zorunda kalacağını vurgulamıştı.

Dünya kamuoyu, Washington'ın askeri bir misillemeye mi girişeceği, yoksa küresel enerji fiyatları ile dünya güvenliğini doğrudan etkileyecek kapsamlı bir savaşı önlemek adına diplomatik girişimlerin mi devreye gireceğini görmek için gözünü Hürmüz Boğazı'na çevirmiş durumda.