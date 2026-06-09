Fransa'dan Başkan Barzani'ye teşekkür

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Başkan Mesud Barzani, Fransa'nın Kürdistan halkının meşru davasını farklı aşamalarda destekleme konusundaki tutumunu övdü.

Başkan Barzani, bugün (9 Haziran 2026 Salı), Fransa'nın Erbil Başkonsolosu Yann Braem'i kabul etti.

Fransa Başkonsolosu, Başkan Barzani ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kürdistan Bölgesi ile Fransa arasındaki tarihi ilişkilerin devamlılığını ve önemini vurguladı.

Braem, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin kurulması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi için gösterdiği destek ve çabalarından dolayı Başkan Barzani'ye teşekkür etti.

Mesud Barzani ise Fransa Başkonsolosu Braem'i memnuniyetle karşıladı ve Fransa'nın Kürdistan halkının kurtuluş hareketine tüm tarihi aşamalarda önemli bir rol oynadığını belirtti.

Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin Fransa ile olan tarihi ve dostane ilişkilerinden her zaman gurur duyduğunu söyledi.

İki taraf ayrıca bölgedeki siyasi durumu, Irak'taki siyasi süreci ve Kürdistan Bölgesi'ndeki gelişmeleri görüştü.