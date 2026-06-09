Hatimoğulları: Barışın yaşamsal hale gelmesi için Öcalan’ın rolü ve konumu tanımlanmalı

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Bakanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında sürece değinerek, "Barışın yaşamsal hale gelmesi için Sayın Öcalan’ın rolü ve konumunun tanımlanması kaçınılmaz bir gerekliliktir." dedi.

Hatimoğulları, bugün (9 Haziran 2026 Salı), partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suriye’de yaşanan Alevilere dönük saldırılarına değinen DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, “Türkiye, Avrupa, Amerika ve Avustralya’dan yüzlerce kurumun imzasıyla başlatılan Alevilere yönelik soykırımı durdurun şiarıyla topladıkları imzaları yarın TBMM’de yapacakları basın açıklamasının ardından Meclis Başkanlığına iletecekler. Eş zamanlı olarak İngiltere Parlamentosu önünde de benzer bir açıklama yapılacak. İmzalar, Birleşmiş Milletlerin ilgili birimine ulaştırılacak." sözlerini sarf etti.

Suriye’de sivillere yönelik etnik ve dinsel saldırılara, kadınlara ve kız çocuklarına karşı işlenen suçlara karşı uluslararası kamuoyunu göreve çağıran Hatimoğulları, "Şam yönetimi bu suçların faili, kışkırtıcısı ve zemin hazırlayıcısı pozisyonundadır. Uluslararası insan hakları kurumları ve kadın kurumları bunun farkında olmalı, bunu gündemine almalıdır. Bu suçlar etkili ve tarafsız biçimde soruşturulmalıdır." diye konuştu.

Kürt sorunun çözümü için devam eden sürecin ise son derece kritik bir eşikten geçtiğini vurgulayan ve “çerçeve yasaya” işaret eden Hatimoğulları, “Süreç şu an son derece önemli bir eşikten geçiyor. Bir karar verme eşiğinden geçiyor. Bu eşikte sürece ivme kazandıracak olan çerçeve yasanın kendisidir. Çerçeve yasa bu sürecin teknik başlığı değildir. Barışın, hukukun, umudun bu süreçte güvence altına alınması ve tarihin ortak geleceğe bağlayacak olan en tarihi eşiğinin formülünü bulacağımız bir yasadır.” dedi.

Çerçeve yasanın içeriğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, yasanın “iktidarıyla muhalefetiyle sahiplenilecek; toplumun bütün kesimlerini kapsayacak, paydaşları daraltan değil genişleten bir içerikte olması” gerektiğini söyledi.

DEM Parti İmralı Heyeti’nin Abdullah Öcalan ile yaptıkları son görüşmeye ilişkin konuşan Hatimoğulları, şunları kaydetti:

“Son İmralı görüşmesinde Sayın Öcalan, mevcut tıkanıklıkları ve gecikmeleri aşmaya dönük yeni bir formül ve yol haritası ortaya koymuştur. Sayın Öcalan, sürecin hukuki zemini için çok yoğun bir çaba içindedir. İmralı heyetimiz de geçtiğimiz hafta temaslarda bulundu ve AK Parti ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Burada çerçeve yasa da görüşüldü. Heyetimiz görüşmede, özel yasanın bir an önce hayata geçmesi ve bunun sürece sağlayacağı ivme konusunda net bir çerçeve çizdi.

Meclis kapanmadan yasanın çıkması hususunda görüşlerimiz yeniden ifade edildi. Çerçeve yasanın geniş ve kapsayıcı olması önemlidir. Çatışmalı dönemden demokratik, sivil bir döneme geçişin zeminini oluşturabilmelidir. Kürt sorununu “terör ve güvenlik” dairesinden çıkarıp barış ve eşit kardeşlik hukuku zeminine taşımalıdır."

"Çatışma süreçlerinin kök nedenlerini ortadan kaldırmak için bir geçiş sürecine hizmet edebilmelidir. Bu yasa mutlaka somut hukuki sonuçlar üretmelidir." diyen Hatimoğulları sözlerini şöyle sürdürdü:

"Barışın inşası için devreye alınacak gerekli mekanizmalar, süreci öngörülebilir hale getirir. Üç adımda çerçeve yasanın hayata geçirilmesi, pozitif barışın eşiğinin geçilmesidir. Bu eşiği atlamak bizlerin elindedir, parlamento ve iktidarın sorumluluğundadır. Zor bir zamandan geçtiğimizin farkındayız. Barışın ve demokratikleşmenin yolunun zorlu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama biz bu yolu yürümeye kararlıyız.”