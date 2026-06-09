Ahmet Davutoğlu: Kürdistan'ın savaşa dahil olmaması bilgece bir karardı

"Başkan Barzani, bölgenin en deneyimli siyasetçisidir"

1 saat önce

Gelecek Partisi Genel Başkanı ve eski Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, kendisini "Ahmet Erbilli" olarak tanımlarken, Başkan Mesud Barzani’nin sadece Kürdistan için değil, tüm bölge için büyük bir tecrübeye sahip bir siyasetçi olduğunu söyledi.

Ahmet Davutoğlu, 9 Haziran 2026 Salı günü Kurdistan24’e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yaptığı açıklamada, Erbil’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Son iki yılda Erbil’e dördüncü ziyaretini gerçekleştirdiğini dile getiren Davutoğlu, “Daha önce Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığım dönemlerinde çok daha sık gelmiştim. Bu yüzden kendimi her zaman 'Ahmet Erbilli' olarak adlandırıyorum." dedi.

Kürdistan Bölgesi’nin üst düzey yetkilileriyle gerçekleştirdiği görüşmelere değinen Davutoğlu, Başkan Barzani ve Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile bir araya geldiğini, görüşmede Hoşyar Zebari’nin de hazır bulunduğunu belirtti.

Davutoğlu, "Dostane bir atmosferde, bölgedeki son gelişmeleri, savaşın etkilerini, Türkiye ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkileri birlikte ele aldık." ifadelerini kullandı.

Başkan Barzani’nin siyasi aktörler arasındaki konumuna ilişkin Davutoğlu, "Başkan Barzani sadece Kürdistan Bölgesi ve Irak’ta değil, tüm bölgedeki en deneyimli siyasetçidir. Bu nedenle onun vizyonunu ve görüşlerini büyük bir önemle dinledim, kendisi de aynı şekilde benim değerlendirmelerimi kulak verdi." açıklamasını yaptı.

Bölgedeki gergin atmosfere dikkat çeken Davutoğlu, Erbil ve Bağdat yönetimlerinin sergilediği tutumu takdir ederek, şu sözleri sarf etti:

"Genel olarak Irak’ın, özel olarak da Kürdistan Bölgesi’nin, İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaşın bir parçası olmaması son derece bilgece bir karardı. Kürt kardeşlerimizin yeniden acı çekmesini ve bir savaşın içine çekilmesini istemiyoruz. Kürtlerin yeni katliamlara veya ikinci bir Halepçe faciasına maruz kalmasını asla istemeyiz."

Açıklamasının sonunda kendisine bu röportaj fırsatını tanıdığı için Kurdistan24’e özel olarak teşekkür eden Ahmet Davutoğlu, Kürdistan ve tüm bölgenin tehlikelerden korunması temennisinde bulundu.