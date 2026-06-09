Türkiye ve Suudi Arabistan arasında tarihi anlaşma

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Türkiye ile Suudi Arabistan arasında demiryolu ve lojistik alanlarında iki mutabakat zaptı imzalandı. Yapılan anlaşma, askeri gerilimlerle sarsılan Hürmüz Boğazı’na küresel bir ticaret rotası alternatifi oluşturmak amacıyla, tarihi Hicaz Demiryolu’nun yenilenmesi ve Umman’a kadar uzatılmasını içeren stratejik bir projeyi kapsıyor.

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9 Haziran 2026 Salı günü, Suudi Arabistan Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Salih bin Nasır el-Casir ile ulaşım, demiryolları ve lojistik hizmetler alanlarında bir dizi mutabakat zaptı imzaladıklarını açıkladı.

Uraloğlu, "Lojistik merkezlerden modern uygulamalara kadar, bilgi birikimi paylaşımını ve teknik iş birliğini daha da güçlendirecek yeni bir döneme adım atıyoruz." dedi.

Bu iş birliğinin en kritik noktasını, Türkiye'nin tarihi "Hicaz" demiryolu hattını restore etme ve bunu Umman'a kadar uzatma planı oluşturuyor. Türkiye Ulaştırma Bakanı, projenin temel amacının, şu sıralar askeri gerilimlerden muzdarip olan Hürmüz Boğazı'na alternatif olacak küresel bir ticaret koridoru inşa etmek olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin (Suriye-Ürdün-Irak) rotalarını da yakından takip ettiğini belirten Uraloğlu, "Türkiye'den Irak'a, oradan da Suudi Arabistan'a yapılan iki başarılı deneme taşımacılığı, bu güzergahın son derece elverişli ve verimli olduğunu kanıtladı." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki taşımacılık hacminin 2012 yılından önce 20 bin birime ulaştığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Bölgesel koşullar nedeniyle şu an bu rakam düşmüş olsa da hedefimiz iş birliğimizi geçmiştekinin de çok daha ötesinde bir seviyeye taşımaktır." şeklinde konuştu.

Ankara ile Riyad arasındaki bu diplomatik ve ekonomik hamle, ABD ile İran arasındaki gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki risklerin tırmandığı bir dönemde gelirken, bölge ülkelerinin ticaret güvenliğini sağlama adına kara yolları ve demiryolu hatlarını alternatif birer çıkış kapısı olarak devreye sokma arayışını yansıtıyor.