Politika

İran’da türbeye silahlı saldırı: 4 ölü, 7 yaralı

İran’ın Şiraz şehrinde bulunan Şah Çerağ Türbesi'ne yönelik saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
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İran İran türbe silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

İran'ın yarı resmi ajansı Tesnim’de yayımlanan habere göre, Şiraz şehrindeki Şah Çerağ Türbesi’ne silahlı saldırı düzenlendi.

Tesnim, “terör saldırısı” olarak nitelediği saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. İran devlet televizyonu ise saldırıda 7 kişinin yaralandığını aktardı.

Saldırganların iki kişi olduğu, söz konusu kişilerin türbenin Mehdi Kapısı’ndan içeri girmeye çalıştığı kaydedildi. Olayın ardından saldırganlardan birinin yakalandığı diğerinin ise kaçtığı ifade edildi.

Türbenin kapılarının kapalı olduğu ve güvenlik güçlerinin kaçan saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

GEÇEN YIL DA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Şah Çerağ Türbesi’ne geçen yıl ekim ayında da silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucu 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Bu saldırının faillerinden ikisi, 8 Temmuz 2023'te idam edilmişti.

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