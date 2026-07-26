NYT: Trump, İran’a geniş çaplı saldırıları erteledi

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ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD ordusunun elindeki önleyici füze stokunun azalacağına dair uyarıların ardından İran’a yönelik planlanan geniş çaplı saldırıları erteleme kararı aldığı öne sürüldü.

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve Tahran'ın bölgedeki ABD unsurlarına misillemeleriyle geçen iki haftalık gerilimin ardından, The New York Times (NYT) gazetesi dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

NYT’nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre; cuma günü İran’a yönelik saldırıların şiddetlendirileceğinin sinyalini veren Trump, üst düzey kurmaylarıyla yaptığı istişarelerin ardından bu kapsamlı operasyonu şimdilik erteleme kararı aldı.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'in, İran’a karşı yeniden kapsamlı bir operasyon başlatılması durumunda ABD Merkez Komutanlığının (CENTCOM) elindeki önleyici füzelerin kritik düzeyde azalabileceği uyarısında bulunduğu aktarıldı.

Bu uyarının Trump’ın kararında etkili olduğu kaydedildi. Bir diğer üst düzey ABD'li yetkili ise, Washington yönetiminde şiddetini artıran bir askeri harekatın İran'ı müzakere masasına oturmaya zorlayacağı konusunda şüpheler bulunduğunu söyledi.

Söz konusu kaynak, aksine son dönemde peş peşe düzenlenen saldırıların İran'ı dış tehditlere karşı birleştirdiğinin ve kenetlenmesini sağladığının değerlendirildiğini aktardı.