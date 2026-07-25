Lübnan Başbakanı, Bağdat yolcusu: Gündem petrol boru hattı projesi

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Lübnan Başbakanı Nevaf Selam, resmi bir ziyaret kapsamında Bağdat’a gidiyor. Ziyaretin ana gündem maddesini, "Irak-Suriye-Lübnan" petrol boru hattı projesi oluşturuyor.

Başbakan Selam’ın bugün (26 Temmuz 2026) Bağdat’a ziyarette bulunarak, Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi ile bir araya gelmesi bekleniyor. Bölgede enerji koridorları ve nakil hatlarına ilişkin yoğun görüşmelerin yapıldığı bir dönemde gerçekleşen bu ziyaret, Lübnan’ın Irak, Suriye ve Türkiye ile ekonomik iş birliğini geliştirme ve Arap ülkeleriyle olan bağlarını güçlendirme çabası olarak değerlendiriliyor.

Lübnan Başbakanı Selam’a eşlik edecek üst düzey heyette; Maliye Bakanı Yasin Cabir, Enerji Bakanı Joe El Sadi ve Genel Güvenlik Müdürü Tümgeneral Hasan Şakir gibi önemli isimler yer alıyor.

Ziyaretin zamanlaması, Irak ve Suriye’nin kısa bir süre önce Kerkük-Banyas ham petrol boru hattının yeniden faaliyete geçirilmesi konusunda bir mutabakat zaptı imzalamasının ardından gelmesiyle dikkat çekiyor.

Trablus ve Liman Geliştirme Derneği Başkanı Antoine Habib, bölgedeki enerji projelerinin canlandırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Trablus Rafinerisi’nin yenilenmesinin "büyük bir ulusal proje" olduğunu vurgulayan Habib, bu adımın binlerce istihdam yaratacağını, ticari ve denizcilik faaliyetlerini canlandıracağını ve Lübnan’ı Doğu Akdeniz’deki stratejik konumuna geri döndüreceğini kaydetti.