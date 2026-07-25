Karasu: Çerçeve yasa bir başlangıç olabilir, ancak nihai hedef özgürlüktür

1 saat önce

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, demokratikleşmenin devletten beklenerek değil, toplumsal mücadeleyle inşa edileceğini vurguladı.

Karasu, Medya Haber ekranlarında yayınlanan özel bir programda, gündemdeki barış süreci, İmralı’da gerçekleşen son görüşme ve yeni yasal düzenleme hazırlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İki aylık aradan sonra Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeyi değerlendiren Karasu, Öcalan’ın kendisine sunulan yasa taslağı için "Eksikleri olsa da bir kapı açma açısından başlangıçtır." dediğini aktardı.

Karasu, KCK olarak taslağın içeriğini gördükten sonra net tutumlarını açıklayacaklarını belirterek, sürecin sadece "silahsızlanmaya" indirgenmesinin çözümsüzlük getireceğini, meselenin bir "güvenlik sorunu" değil, siyasi bir hak arayışı olduğunu ifade etti.

Sürecin sağlıklı ilerlemesi için Abdullah Öcalan’ın statüsünün "hayati önemde" olduğunu belirten Karasu, "Eskisi gibi bir iletişim kopukluğu sürerse bu süreç yürümez. Öcalan'ın basınla, kamuoyuyla ve bizimle doğrudan bağ kurabileceği özgür çalışma koşulları sağlanmalıdır." dedi.

Karasu, demokratik gelişmelerin hep toplum mücadelesiyle olduğunu belirterek Barış ve Demokratik Toplum Sürecine halkın ve demokrasi güçlerinin müdahil olması gerektiğini söyledi.

Demokratikleşme sürecinin gerilimsiz, sadece devletin akşam yatıp sabah adım attığı bir süreç olmadığını sözlerine ekleyen Karasu, halkın, demokrasi güçlerinin de müdahil olması gerektiğini vurguladı.