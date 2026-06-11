Gerilim tırmanıyor: Hürmüz Boğazı kapatıldı ve Ürdün’deki ABD üssü vuruldu

4 saat önce

İran ile ABD arasındaki askeri gerilim hat safhaya ulaştı. Karşılıklı hava saldırıları ve füze atışlarının ardından, Hürmüz Boğazı tüm deniz trafiğine kapatıldı.

Hürmüz Boğazı Tamamen Kapatıldı

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hatemu'l-Enbiya Karargahı, 11 Haziran 2026 Perşembe günü yaptığı açıklamada, bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın tüm deniz trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Şu andan itibaren bölgedeki istikrarsızlık nedeniyle Hürmüz Boğazı kapalı kalacaktır. Hiçbir petrol tankerinin, ticari geminin veya deniz hareketliliğinin geçişine izin verilmeyecektir." ifadeleri yer aldı.

ABD ordusunun Hürmüzgan eyaletinin güneyindeki bazı bölgelere düzenlediği saldırılar nedeniyle bu kararın alındığı belirtilen açıklamada, boğaza yaklaşan her geminin İran Deniz Kuvvetlerinin hedefi olacağı uyarısı yapıldı.

Açıklamada, ABD'nin, gemilerinin boğazdan geçtiğine yönelik iddiaları da yalanlandı.

Daha önce de İran medyası, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD filosuna karşı koyduğunu ve bölgeden uzaklaştırdığını duyurmuştu.

ABD'nin İran Saldırısı ve Trump'ın Planı

Bu gelişme, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth’in İran’a yönelik operasyon hakkındaki basın toplantısından kısa bir süre sonra yaşandı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran içerisindeki bazı hedeflere yönelik hava saldırılarının başladığını duyurdu.

Axios haber ajansına göre ABD Başkanı Donald Trump yönetim ekibiyle bir araya gelerek İran’a yönelik yeni bir askeri darbe indirmeyi görüştü.

Ajansın elde ettiği bilgilere göre bu saldırının kısa süreli olması planlanıyor ve amacın İslam Cumhuriyeti’ni pozisyonunu değiştirmeye ve müzakere masasına dönmeye zorlamak olduğu belirtiliyor.

İran’dan Ürdün’deki ABD Üssüne Balistik Füze Misillemesi

ABD'nin hava saldırılarına yanıt olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün’de bulunan bir ABD komuta merkezine birkaç balistik füze fırlattığını açıkladı.

Devrim Muhafızları, bu operasyonun "saldırganı cezalandırma" amacı taşıdığını ve Ürdün'deki Azrak Hava Üssü'nde bulunan komuta-kontrol merkezinin 12 füze ile tam isabetle hedef alındığını belirtti.

Tesnim Haber Ajansı'nın aktardığına göre Devrim Muhafızları söz konusu askeri merkezi ve üste bulunan bazı savaş uçaklarını imha etmeyi başardıklarını iddia etti.