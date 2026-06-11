ABD Bağdat Büyükelçiliğinden acil çağrı: Irak'ı terk edin

3 saat önce

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak'taki ABD vatandaşlarına uyarıda bulunarak ülkeyi bir an önce terk etmelerini istedi ve hiçbir ABD vatandaşının Irak'a seyahat etmemesi çağrısı yaptı.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği tarafından yayımlanan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Bölgedeki son gelişmeler ve yüksek alarm durumu nedeniyle, Irak'taki ABD vatandaşlarına en güncel bilgilere ulaşabilmeleri için yerel haber kaynaklarını yakından takip etmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü önceden herhangi bir uyarı yapılmaksızın hava sahasının kapatılması veya uçuşların aniden durdurulması ihtimali bulunmaktadır."

ABD vatandaşlarından hiçbir şekilde Irak'a seyahat etmemeleri istenirken, halihazırda Irak'ta bulunanların da ülkedeki durumun 4. seviye (en yüksek) risk kategorisinde olması sebebiyle en kısa sürede ayrılmaları gerektiği vurgulandı.

Büyükelçilik açıklamasında, "Bazı personelimiz için zorunlu tahliye prosedürleri uygulanmış olsa da ABD'nin Bağdat'taki temsilciliği, Irak'taki ABD vatandaşlarına destek sağlamaya devam etmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir." denildi.

Açıklamada, Bağdat Büyükelçiliğinin ABD vatandaşlarına sınırlı hizmet sunduğu ve Irak'ta olup yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların e-posta yoluyla iletişime geçebilecekleri belirtildi.

ABD Büyükelçiliğinin söz konusu uyarısı, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'in düzenlediği basın toplantısında, "Bu gece İran'a yönelik saldırı başlatacağız." diyerek İran'ın ana tesislerini bombalayacaklarını vurgulamasının ardından geldi.