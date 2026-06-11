Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla petrol fiyatları yükseldi

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ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmaların yeniden başlaması, özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapattığını duyurmasının ardından petrol fiyatlarında yükselişe yol açtı.

ABD-İsrail ile İran arasındaki gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın Tahran hükümeti tarafından 11 Haziran 2026 Perşembe günü yeniden kapatılması, küresel piyasalarda petrol fiyatlarını yukarı taşıdı.

Dünyanın en önemli petrol ve gaz sevkiyat rotalarından biri olan boğazın kapatılması kararı, ABD’nin İran’daki bazı hedeflere yönelik yeni saldırılar düzenlemesinin ardından geldi. Aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir barış anlaşması sağlanmadığı takdirde saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu.

Bu gelişmelerin etkisiyle, Brent petrolü vadeli işlemleri %1,59 oranında değer kazanarak varil başına 94,58 dolara yükseldi. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolü ise işlemler sırasında bir ara 3 dolardan fazla artış kaydettikten sonra %1,90 yükselişle 91,74 dolara ulaştı.

İran Yüksek Askeri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'nı petrol tankerlerine ve ticari gemilere kapattıklarını açıklayarak, geçiş teşebbüsünde bulunacak her geminin hedef alınacağı uyarısını yaptı. Buna karşılık ABD ordusu ise ticari gemilerin hala her iki yönde de boğazdan geçmeye devam ettiğini belirterek, hiçbir ABD savaş gemisinin saldırıya uğramadığını kaydetti.

Küresel piyasalardaki petrol arzına yönelik endişeler fiyatları desteklerken, ABD ham petrol stoklarının geçen hafta beklenti olan 4 milyon varilin üzerinde, yani 7,2 milyon varil azalması da bu yükselişte etkili oldu.

Ayrıca, şubat ayının sonundan bu yana, Hürmüz Boğazı'ndaki nakliye kesintilerinden kaynaklanan açığı kapatma çabalarının bir sonucu olarak, (stratejik rezervler dahil) ABD petrol stokları yaklaşık 79 milyon varil azaldı.

Diğer taraftan Reuters ajansı tarafından yapılan bir anket, İran'ın ihracatındaki düşüş ve bazı Körfez ülkelerinin petrol sevkiyatlarındaki aksamalar nedeniyle OPEC'in mayıs ayı üretiminin son yirmi yılın en düşük seviyesine gerilediğini gösteriyor.