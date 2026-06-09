Amedi’de pirinç ve susam mesaisi: Bu yıl yüksek rekolte bekleniyor

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Duhok’un Amedi ilçesine bağlı Guherze köyündeki çiftçiler, bu yılki yoğun yağışlar ve hükümetin sulama projeleri sayesinde pirinç ve susam ekim sezonuna büyük bir umutla başladı. Çiftçiler, bu yıl yüksek rekolte elde etmeyi bekliyor.

Köy sakinlerinden Muhammed Salih adlı çiftçi, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, kış aylarındaki yoğun yağmur ve kar yağışı nedeniyle su kaynaklarının arttığını, bunun da kendilerini daha geniş alanlarda pirinç ekimi yapmaya teşvik ettiğini belirtti.

Salih, geçmiş yıllarda su yetersizliği sorunu yaşadıklarını ancak bu yıl tarım sezonunun çok daha verimli geçtiğini aktardı.

Aynı bölgede çiftçilik yapan Ahmed Goherzi ise şu an yerel pirinç türleri olan "Ritek" ve "Şeşmangi" (altı aylık) ekimiyle meşgul olduklarını ifade etti.

Bu pirinç türlerinin piyasada yoğun talep gördüğünü, kendilerine has özel bir tat ve kokuya sahip olduğunu dile getiren Goherzi, hükümetin bölgede daha fazla sulama kanalı inşa etmesi halinde ürünlerini diğer bölgelere de gönderebileceklerini vurguladı.

Amedi Tarım Müdürü Hekar Hamid de Kurdistan24'e verdiği demeçte, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin su kaynaklarını düzenlemek ve bölgede betonarme sulama kanalları inşa etmek amacıyla birçok önemli projeyi hayata geçirdiğini belirtti.

Hekar Hamid, bu projeler sayesinde çiftçilerin büyük bir coşku ve istekle topraklarına geri döndüğünü kaydetti.

Resmi verilere göre Duhok vilayeti sınırları içerisinde 32 bin dönümden fazla arazide çeltik ekimi yapılıyor. Bu durum, üretim seviyesinin son 5 yıla kıyasla ciddi oranda artacağını gösteriyor.