İran’dan 22 ülkeye yanıt: Ulusal güvenliğimiz propaganda malzemesi değildir

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İran Dışişleri Bakanlığı, aralarında ABD ve Avrupa ülkelerinin de bulunduğu 22 Batılı ülkenin ortak bildirisine sert tepki gösterdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, ortak bildiride yer alan "İran'ın tehditkar faaliyetlerine" yönelik suçlamaların asılsız ve siyasi olduğunu belirtti.

Garibabadi, "İran'ın egemenliğini ihlal etme, askeri saldırganlığı destekleme, terör örgütlerine yataklık etme ve İsrail'e koruma kalkanı sağlama konusunda net bir geçmişi olan bu ülkelerin, İran İslam Cumhuriyeti'ni suçlamak için hiçbir ahlaki ve hukuki meşruiyeti yoktur." dedi.

Batılı ülkelerin bu adımını, kamuoyunu saptırma ve kendi ihlallerini örtbas etme çabası olarak değerlendiren İranlı Bakan Yardımcısı, "İran'ın resmi kurumlarına yönelik asılsız iddialar ortaya atmak ne uluslararası hukukun uygulanmasıdır ne de ulus ötesi tehditlerle mücadeledir." ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda oldukça sert uyarılarda bulunan Garibabadi, şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve ulusal güvenliği bir propaganda malzemesi değildir. Her türlü düşmanca eylem, asılsız suçlama üretimi ve İran'a yönelik baskı projelerine katılım, İran’ın yasal, siyasi ve güçlü yanıtının yanı sıra, uygun ve misliyle karşılık bulacaktır."

Batılı Ülkelerin Ortak Bildirisinde Ne Vardı?

İranlı yetkilinin bu sert tepkisi, perşembe günü aralarında ABD ve Avrupa devletlerinin de bulunduğu 22 ülkenin ortak bir bildiri yayımlamasının ardından geldi.

Söz konusu bildiride Batılı ülkeler İran'a kendi topraklarında gerçekleştirdiği suikast, kaçırma, taciz ve tehdit girişimlerine derhal son vermesi çağrısında bulunmuş ve "Bu eylemler, ulusal egemenliğin ve uluslararası normların açık bir ihlalidir, derhal durdurulmalıdır." uyarısını yapmıştı.