Erdoğan’dan süreç mesajı: Tempoyu biraz daha artıracağız

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, ''Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık bir sorununu kalıcı biçimde çözmenin gayretindeyiz. Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin, sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe katettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız.'' dedi.

Erdoğan, Edirne’de “Selimiye Camii’nin Restorasyon Sonrası Yeniden İbadete Açılışı ile Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılışı ve Anahtar Teslim Töreni”ne katıldı.

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, barış sürecine dair önemli mesajlar verdi.

''Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık bir sorununu kalıcı biçimde çözmenin gayretindeyiz.'' diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

''Terörün karanlık gölgesini önce ülkemizin, sonra bölgemizin üzerinden tamamen kaldırmak istiyoruz. Bu hedefe giden yolda şimdiye kadar çok önemli mesafe katettik. İnşallah tempomuzu biraz daha artıracağız. Bizim tek bir derdimiz vardır; o da 86 milyonun huzuru ve güvenliğidir. Bizim tek bir hedefimiz vardır; o da Türkiye Yüzyılı'nın inşasıdır. Bizim tek bir arzumuz vardır; o da milletimizin duasına mazhar olmaktır. 23 yıldır hep Hakk'ın rızasını umarak halkımız için çalıştık, çabaladık, ter döktük, mücadele ettik.

Türkiye'yi ilklerle tanıştırdık. Türkiye'yi devler ligindeki bir ülke konumuna yükselttik. Bütün engellere rağmen, bütün engellemelere rağmen iç politikada, dış politikada, demokratikleşmede kelimenin tam anlamıyla devrim yaptık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Millet olarak hep birlikte çok daha güzel günler göreceğiz. Kayıkçı kavgalarının asla tarafı olmayacak, 86 milyon için eser üretmeye, hizmet üretmeye devam edeceğiz.''