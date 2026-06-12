Sırrı Sakık’tan Erkan Baş’a sert sözler

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DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’ın cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki "Ana dili Kürtçe olan bir adayla çıkmak isteyebilirler, biz burada ortaklaşmayabiliriz" sözlerine sert tepki gösterdi. Sakık, ‘’Bu sözler on yıllardır mücadele ettiğimiz ayrımcı zihniyetin başka bir ifadesidir.'' dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, verdiği bir röportajda kendisine yöneltilen, "DEM Parti ile yeniden ittifak yapmanız mümkün mü?" sorusuna şöyle yanıt vermişti:

"Genel seçim sadece genel seçim değil, sadece Cumhurbaşkanlığı seçimi. Benim görebildiğim kadarıyla bu sefer çok adaylı bir sürece doğru gidiyoruz. Mesela orada da tartışmamız lazım. Hangi program etrafında ortak Cumhurbaşkanı adayları çıkartabiliriz? Burada DEM Parti'nin tercihi ne olacak? Mesela onların şu talebini anlayabilirim. Ana dili Kürtçe olan bir adayla çıkmak isteyebilirler. Biz burada ortaklaşmayabiliriz. Bunlar konuşulur. Ama TİP açısından şunu söyleyeyim. Biz seçimlere kendi başımıza ve kendi adaylarımıza girme ihtimalimizi gözeten bir hazırlık içerisindeyiz."

Erkan Baş’ın bu sözlerine Sırrı Sakık’tan yanıt geçikmedi. Sakık, sosyal medya hesabı X üzerinden şunları paylaştı:

"Cumhurbaşkanlığına aday olacak kişilerin Türkçenin yanında Kürtçe bilmeleri de bir tercih sebebi olmalıyken, 'ana dili Kürtçe olan bir adayı desteklemem' demek, bizim on yıllardır mücadele ettiğimiz ayrımcı zihniyetin başka bir ifadesidir. Böylesi bir ölçü, kendisini solda tanımlayanlardan değil, milliyetçi ve ırkçı siyasetten beklenir. Daha da vahimi, bu sözlerin DEM Parti ile ittifak yaparak Meclis’e gelen bir partinin genel başkanı tarafından dile getirilmesidir."