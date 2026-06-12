Başkan Barzani, Muhammed Haci Mahmud'u kabul etti

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Başkan Mesud Barzani ile Kürdistan Sosyal Demokrat Partisi Başkanı Muhammed Haci Mahmud, Irak ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

Barzani Ofisinden yapılan açıklamaya göre bugün (12 Haziran 2026 Cuma) Başkan Barzani, Kürdistan Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı’nı kabul etti.

Görüşmede, Irak ve bölgedeki son siyasi gelişmeler ile değişimlerin masaya yatırıldığı, ayrıca Kürdistan Bölgesi’nin iç durumuna ve genel gidişata ışık tutulduğu belirtildi.