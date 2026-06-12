Netanyahu: Trump ile birlikte İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğiz

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemek konusunda kendisi ile ABD Başkanı Donald Trump arasında tam bir koordinasyon ve uyum olduğunu söyledi. Bu açıklama, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki yabancı güçlere yönelik sert uyarılarda bulunduğu bir dönemde geldi.

Bugün (12 Haziran) doğrudan Tahran yönetimine seslendiği bir mesaj yayımlayan Netanyahu, "Ben İsrail Başbakanı olduğum sürece İran asla nükleer silah sahibi olamayacaktır. Bu konuda ABD Başkanı Donald Trump ile aramızda tam bir mutabakat bulunmaktadır." dedi.

Netanyahu, 30 yıldır İran’ın nükleer programına karşı mücadelenin en ön safında yer aldığını ve Tahran'ın İsrail’i yok etmek amacıyla nükleer silah kullanmasını engellediğini belirterek, "Eğer bu kampanyalar ve gösterilen çabalar olmasaydı, İran çoktan nükleer silah sahibi olmuştu." ifadelerini kullandı.

İran’ın Yahudi devletini ortadan kaldırmak için çalıştığını öne süren Netanyahu, kendisinin de ömrünü bu arzunun gerçekleşmesini engellemeye adadığını vurguladı.

Öte yandan dün (Perşembe) ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunarak, "Önümüzdeki birkaç gün içinde İran ile bir anlaşmaya varacağız ve bu anlaşmayı JD Vance imzalayacak." demişti.

Söz konusu anlaşma hakkında birçok dünya lideriyle görüştüğünü belirten Trump, anlaşma imzalanır imzalanmaz Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılacağını ifade etmişti.

Trump ayrıca, "Tüm İranlı liderler bu anlaşmadan memnun ve inanıyorum ki ülkenin dini lideri de bu anlaşmayı onaylayacaktır." şeklinde konuşmuştu.