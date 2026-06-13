Başkan Barzani'den ITC Başkanı'na taziye mesajı

4 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Saman Kenan’ın babasının vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.

Başkan Barzani, 12 Haziran 2026 Cuma günü, yayımladığı taziye mesajında, Muhammed Saman’ın babasının vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini .

Başkan Barzani, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Saygıdeğer babanızın vefat haberini derin bir üzüntüyle almış bulunmaktayım. Bu acı kayıp nedeniyle size ve ailenize en içten taziyelerimi sunuyor, üzüntünüzü paylaşıyorum."

Mesajının devamında merhum için Allah'tan rahmet dileyen Mesud Barzani, "Yüce Allah'tan merhuma rahmet, sizlere de sabır ve metanet diliyorum." sözlerini kullandı.