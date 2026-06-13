Başbakan Barzani, ITC Başkanı'na başsağlığı diledi

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, babasının vefatı dolayısıyla Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Kenan'a başsağlığı dileklerini iletti.

Başbakan Barzani, bugün (13 Haziran 2026 Cumartesi), yayımladığı taziye mesajında, ITC Başkanı Muhammed Seman Kenan'a başsağlığı diledi.

Mesrur Barzani, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Muhammed Seman Kenan, babanızın vefatı nedeniyle size ve ailenize başsağlığı ve taziyelerimi sunuyorum. Yüce Allah'tan merhuma cennet mekan, size ve ailenize sabır ve metanet diliyorum."