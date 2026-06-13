Kürdistan Bölgesi Hükümetinden dev ulaşım yatırımı: 2019'dan 2026'ya yol projeleri

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Kürdistan Bölgesi Hükümeti, 2019 ile 2026 yılları arasında bölge genelinde trilyonlarca dinar bütçeli bir dizi stratejik yol projesini hayata geçirirken, yeni projeleri de uygulamaya koydu.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Medya ve Bilgi Ofisi tarafından 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yayımlanan bildiride, hükümetin (2019 – 2026) dönemi kabine programı planı kapsamında, ulaşım altyapısının geliştirilmesine özel bir önem verdiği belirtildi.

Bu süre zarfında, Kürdistan'ın farklı bölgelerinde trilyonlarca dinar maliyetle yüzlerce hizmet ve stratejik projenin uygulandığı kaydedildi.

Son Yedi Yılda Tamamlanan Projeler

Resmi verilere göre son yedi yılda yol sektörüne ait 1 trilyon 57 milyar dinar bütçeli 810 farklı proje Kürdistan Bölgesi Hükümeti tarafından uygulamaya konuldu ve çalışmaları tamamlandı.

Bu projelerin gerçekleştirilmesi sayesinde, şehirler ve kasabalar arası ulaşımın kolaylaşmasına olumlu katkı sağlayan 3 bin 55 kilometre uzunluğunda yeni yol yapıldı veya mevcut yollar onarıldı.

Devam Eden Projeler ve Tahsis Edilen Bütçe

Şu anda 227 stratejik projenin daha uygulama aşamasında olduğu belirtilirken, bu projelerin tamamlanmasıyla 2 bin 239 kilometre uzunluğunda yeni yolun yapılması ve onarılmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, devam eden bu projelerin toplam maliyetinin ise 4 trilyon 179 milyar dinar olduğu kaydedildi.

Şu an çalışmaları devam eden en önemli stratejik projeler şunlardır:

Korê – Şaqlawa – Kandil Çift Şeritli Yolu: 97 milyar 375 milyon dinar bütçeli (çalışmaların %50'si tamamlandı).

Koye – Erbil Çift Şeritli Yolu: 683 milyar dinar bütçeli (çalışmaların %40'ı tamamlandı).

Kelar – Derbendixan Yolu: 591 milyar 860 milyon dinar bütçeli (çalışmaların %30'u tamamlandı).

Dukan – Çwarqurna Çift Şeritli Yolu: 260 milyar 699 milyon dinar bütçeli (çalışmaların %16'sı tamamlandı).

Yol Çizgileri ve Yol Güvenliği

Trafik güvenliğini artırmak, kazaları azaltmak ve vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla bu dönemde işaret levhalarının yerleştirilmesi ve güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması için geniş kapsamlı çalışmalar yürütüldü.

Buna göre 2 bin 723 kilometre yolun şerit çizgileri çekildi, 19 bin 342 trafik işaret levhası yerleştirildi ve 62 kilometre uzunluğunda otokorkuluk yapıldı ve ihtiyaç duyulan noktalarda 59 yaya üst geçidi inşa edildi.

Projelerin Finansman Kaynakları

Kürdistan Bölgesi'ndeki yolların yapımı ve onarımı için ayrılan özel bütçe üç ana kaynaktan karşılanmaktadır:

- Yatırım Bütçesi (Stratejik ve büyük projelere özel).

- İmar ve İskan Bakanlığının olağan bütçesi.

- Ağırlık kontrol istasyonları gelirlerinin %30'unun yol onarım çalışmalarına tahsis edilmesi.

Bu çabalar yaşanan ekonomik engellere ve krizlere rağmen yol sektörünün, ticari merkezleri birbirine bağlamak, vatandaşlar ile turistlere gerekli kolaylığı sağlamak amacıyla hükümetin öncelikli çalışmalarından biri olarak görüldüğünü ortaya koymaktadır.