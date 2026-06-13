Axios: Trump, Fransa'da Orta Doğulu liderlerle bir araya gelecek

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ABD Başkanı Donald Trump'ın bölgedeki büyük anlaşmayı netleştirmeye yönelik bir hazırlık olarak önümüzdeki salı günü Fransa'da Orta Doğu liderleriyle bir zirve gerçekleştireceği iddia edildi.

Üst düzey bir ABD'li yetkilinin 13 Haziran 2026 Cumartesi günü,"Axios" ajansına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki Salı günü Fransa'da düzenlenecek G7 Zirvesi'ne katılma kararı aldığını belirtti.

ABD Başkanı'nın zirvenin marjında bir dizi Orta Doğulu liderle bir araya geleceğine işaret eden yetkilinin verdiği bilgilere göre Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşecek.

Axios’un haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ise zirveye katılmayabileceğini belirtildi.

Trump'ın bu yoğun diplomatik trafiği, Washington ve Tahran'ın "İslamabad Anlaşması"nı imzalamaya yaklaştığı bir döneme denk geliyor.

Daha önce İsrail ve Arap ülkelerinin de bu kapsamlı uzlaşının bir parçası olduğu belirtilmişti, bu doğrultuda Trump'ın, söz konusu zirvede bölgenin etkili liderlerini anlaşmanın detayları ve ABD'nin bölge güvenliğini korumaya yönelik garantileri hakkında bilgilendirmesi bekleniyor.