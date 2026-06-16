Mesrur Barzani: Kürdistan Bölgesi'ne hava savunma sistemini sağlamak önemli bir adımdır

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Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’ne yönelik tehditlerin kaynağının ortadan kalkmasını umduklarını belirterek; Irak Hükümetinin, petrol şirketlerinin yeniden faaliyete geçmesi konusunda destekleyici bir tutum sergilediğini ifade etti.

Başbakan Barzani, bugün (16 Haziran 2026 Salı), Kürdistan Bölgesi, Irak ve Dünya Keldani Kilisesi Patriği Mar Paul III Nona'yı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Başbakan Barzani, "Kürdistan Bölgesi’ni hedef alan tehditlerin kaynağının ortadan kalkmasını temenni ediyoruz. Bu tehditlere karşı savunma sisteminin ve gerekli desteğin sağlanması oldukça önemli bir adımdır." dedi.

Başbakan Barzani, birkaç gün önce federal hükümete bağlı askeri bir heyetin Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret ettiğini hatırlatarak; bu heyetin Peşmerge Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile birlikte, Kürdistan Bölgesi’ne ve şirketlere desteğin nasıl sağlanabileceği konusunu görüştüklerini belirtti.

ABD heyetinin ziyareti ve hem federal hükümetle hem de Erbil ile yürüttüğü temaslara değinen Mesrur Barzani, görüşmelerde ikili ilişkilerin ele alındığını söyledi. Başbakan Barzani, "Amacımız Irak’ın ekonomik durumunu iyileştirmek ve daha fazla Amerikan ve yabancı şirketin Irak’a yatırım yapmasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Yeni görevi dolayısıyla Keldani Patriği’ni tebrik eden Başbakan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin herkesin ortak evi olduğunu vurgulayarak şunları ekledi:

"Hristiyan toplumuna destek olma konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Sayın Patrik ile ekonomik veya güvenlik gerekçeleriyle bölgeden ayrılmak zorunda kalan Hristiyan kardeşlerimizin geri dönüşünü sağlayacak uygun ortamın oluşturulması konusunu da istişare ettik."

Bağdat yönetiminin petrol konusundaki tutumuna da değinen Mesrur Barzani, "Irak Hükümetinin ve Sayın Başbakan'ın niyeti, şirketlerin petrol üretimine geri dönmesi için yardımcı ve destekçi olmak yönündedir. Bu, bölge ekonomisi için oldukça olumlu bir gelişmedir." dedi.