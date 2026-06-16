Neçirvan Barzani ve Mazlum Abdi, Suriye’deki Kürtlerin durumunu ele aldı

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı, Suriye’deki Kürtlerin ve diğer toplumların durumunu görüştü.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı tarafından yayımlanan açıklamaya göre bugün (16 Haziran 2026 Salı), Neçirvan Barzani, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile bir araya geldi.

Görüşmede; Suriye ve bölgedeki son siyasi ve güvenlik gelişmeleri, Kürtlerin ve diğer toplumların durumu, mevcut sorunların çözümüne yönelik girişimler, Kürt taraflar arasındaki uzlaşı çabaları ve Şam yönetimiyle koordinasyon ile iş birliği konuları masaya yatırıldı.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Her iki taraf da diyaloğun sürdürülmesi, bölgesel istikrarın korunması ve barışın tesis edilmesinin önemini vurguladı. Görüşmede teröre karşı mücadele ve güvenliğin tesisi amacıyla koordinasyonun artırılması konuları da ele alındı."