Başbakan Barzani’den Keldani Patriği’ne ziyaret

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani, Irak ve Dünya Keldani Kilisesi Patriği Mar Paul III Nona'yı ziyaret etti. Patrik Nona, Kürdistan Bölgesi’ndeki bir arada yaşam kültürünü ve hükümetin reformlarını överek, Başbakan Barzani için "Siz bir eylem adamısınız." ifadesini kullandı.

Başbakan Barzani, bugün (16 Haziran 2026 Salı), Erbil’in Ankawa ilçesinde bulunan Mar Yusuf Keldani Katedrali’ni ziyaret etti. Başbakan Barzani; burada Irak ve Dünya Keldani Kilisesi Patriği Mar Paul III Nona, çok sayıda din adamı, Hristiyan toplumunun önde gelen isimleri ve milletvekilleri tarafından törenle karşılandı.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Barzani, Patrik Nona’ya yeni görevinde başarılar dileyerek hükümetin desteğini yineledi.

Buna karşılık, Irak ve Dünya Keldani Kilisesi Patriği, nazik ziyareti ve sunduğu destekten ötürü Başbakan Mesrur Barzani’ye teşekkürlerini sundu.

Irak ve Dünya Keldani Kilisesi Patriği, Kürdistan Bölgesi Hükümetinin yürüttüğü proje ve reformları takdirle karşılayarak Başbakan Mesrur Barzani için "Siz bir eylem adamısınız." ifadesini kullandı.

Kürdistan Bölgesi’ndeki güvenlik ve istikrar ortamının gelecek için umut verici olduğunu ifade eden Keldani Patriği, "Başbakan Mesrur Barzani, tüm inanç ve etnik grupların haklarını güvence altına almak için büyük bir kararlılıkla çalışıyor. Bu çabalar, Kürdistan’ı toplumsal eşitlik konusunda öncü bir konuma getirmiştir," şeklinde konuştu.

Kürdistan Bölgesi’ndeki birlikte yaşam kültürünün tüm dünya için bir başarı hikayesi olduğuna dikkat çeken Mar Paul III Nona, Kürdistan Bölgesi ve Erbil’in farklı din ile inanç gruplarının barış içinde bir arada yaşadığı küresel bir merkez olduğunu vurgulayarak, Kürdistan Bölgesi'nin bu alandaki tecrübesinin dünya çapında örnek alınması gerektiğini belirtti.

Patrik Mar Paul Nona, 14 Haziran 2026 Pazar günü, Erbil’in tarihi önemine dikkat çekerek, "Erbil, Hristiyanlar için çok kadim ve stratejik bir şehirdir. Burada farklı inançlar ve topluluklar tam bir huzur ve uyum içinde yaşamlarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin toplumsal barışı derinleştirme çabalarını takdirle karşıladığını belirten Patrik Nona, "Hristiyanlar terör tehdidi nedeniyle yerlerinden edildiklerinde, Kürdistan Bölgesi Hükümeti, kapılarını açıp onlara sahip çıktı. Bu, her zaman takdirle anılması gereken tarihi bir gerçektir." dedi.