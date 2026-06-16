Tom Barrack: Kürdistan Bölgesi bölgesel istikrar için stratejik öneme sahip

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Tom Barrack, Irak ve bölgenin istikrara kavuşmasında Kürdistan Bölgesi’nin stratejik önemine vurgu yaparken, Başkan Mesud Barzani Kürdistan Bölgesi’nin hiçbir zaman sorunların bir parçası olmadığını, ancak bölgesel çatışmalardan haksız yere etkilendiğini belirtti.

Başkan Barzani, bugün (16 Haziran 2026 Salı), Pirmam’da ABD Başkanı’nın Irak ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ı kabul etti.

Barzani'nin Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede Tom Barrack, ABD Başkanı Donald Trump’ın selamlarını ileterek Başkan Barzani ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Barrack, Başkan Barzani’nin Irak ve bölge istikrarındaki kilit rolünü takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Irak ve bölgenin istikrara ihtiyaç duyduğunu belirten Barrack, Kürdistan Bölgesi’nin bu süreçte hayati bir aktör olduğunu vurguladı. Ayrıca Kürdistan Bölgesi’ndeki kalkınma ve ilerlemeyi "örnek bir başarı modeli" olarak nitelendirdi.

Başkan Mesud Barzani ise görüşmede Kürdistan Bölgesi’nin her zaman istikrardan yana olduğunu, Irak ve bölgedeki tüm sorunların çözümü için diplomatik kanalları ve diyaloğu desteklediğini yineledi.

Mesud Barzani, "Kürdistan Bölgesi hiçbir zaman sorunların bir parçası olmamıştır; ancak bölgedeki savaş ve çatışmaların kıvılcımları haksız yere bize de sıçramıştır." diyerek, Orta Doğu’nun artık huzur ve istikrarın hakim olduğu bir döneme girmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmenin bir diğer önemli gündem maddesi, Kürdistan Bölgesi ile yeni Irak Hükümeti arasındaki iş birliğiydi. Tom Barrack, Irak’taki siyasi sistemin korunmasının ve devletin tüm silahlı güçler üzerinde tam kontrol sağlamasının önemine değindi. Barrack, yasa dışı silahlı grupların silahsızlandırılması sürecinde federal hükümete ve Başbakan'a tam destek verdiklerini ifade etti.

Başkan Barzani, yeni Irak Başbakanı Ali Zeydi’ye olan desteğini teyit ederken; geçmişteki hatalardan ders çıkarılması gerektiğini, yeni sürecin "ortaklık, denge ve uzlaşı" ilkeleri temelinde, anayasal çerçevede yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmenin sonunda taraflar, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin istikrarı için ortak öncelikler üzerinde çalışma konusunda mutabık kaldı.