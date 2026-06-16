Barrack: ABD ve Kürdistan Bölgesi, egemen bir Irak’ın desteklenmesi konusunda hemfikir

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ABD Başkanı’nın Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Erbil’de gerçekleştirdiği üst düzey temaslarda, Washington’ın istikrarlı ve egemen bir Irak’a yönelik desteğini teyit etti. Barrack, görüşmelerin Trump’ın "Yeni Orta Doğu" vizyonu doğrultusunda gerçekleştiğini açıkladı.

Tom Barrack, bugün (16 Haziran 2026 Salı), Erbil’de Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

Barrack, resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kürt liderlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ABD ve Kürt tarafının "tam egemenliğe sahip ve müreffeh bir Irak" vizyonunda hemfikir olduğunu vurguladı.

Açıklamaya göre taraflar enerji ve ekonomi alanlarındaki stratejik fırsatları detaylı bir şekilde ele aldı. Ayrıca görüşmede Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve sorunların çözümü için atılacak adımlar ele alındı.

Açıklamada, bu görüşmelerin ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgeye yönelik "Yeni Orta Doğu" vizyonu doğrultusunda gerçekleştiği kaydedildi.