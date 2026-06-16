Erbil’de kritik üçlü toplantı: Neçirvan Barzani, Mazlum Abdi ve Tom Barrack ile bir araya geldi

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil’de ABD'nin Irak ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi ile bir araya gelerek, Suriye’deki gelişmeleri ve bölge güvenliğini ele aldı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Neçirvan Barzani, bugün (16 Haziran 2026 Salı), ABD Başkanı Donald Trump’ın Irak ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile üçlü bir toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmede; bölgedeki son siyasi ve güvenlik gelişmeleri, Suriye’deki durum ve Kürtlerin Şam yönetimiyle olan koordinasyon olanakları değerlendirildi. Tom Barrack, Washington’ın Suriye’de huzur ve istikrarın korunmasına yönelik desteğinin kararlılıkla süreceğini belirterek, krizin aşılması için uygun çözüm yollarının bulunması gerektiğini vurguladı.

Neçirvan Barzani ise sorunların ancak taraflar arasında sağlanacak diyalog ve karşılıklı anlayışla çözülebileceğini ifade etti. Kürtlerin ve Suriye’deki tüm dini ve etnik grupların haklarının korunmasının önemine değinen Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin bölge güvenliğine ve istikrarına tam desteğini yineledi.

Toplantıda ayrıca, teröre karşı ortak mücadelenin güçlendirilmesi ve bölgede kalıcı bir barış ortamının tesis edilmesi amacıyla yürütülen askeri ve siyasi koordinasyonun geliştirilmesi konusu geniş yer buldu.

Diplomatik temaslar kapsamında bugün Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani de Tom Barrack'ın da aralarında bulunduğu üst düzey bir ABD heyetini kabul etti.