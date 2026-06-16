Barrack: Başkan Trump’ın Kürtlere ve Başkan Barzani’nin liderliğine saygısı var

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur ​​Barzani ve ABD’nin Irak ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Kürdistan Parlamentosunun yeniden aktifleştirilmesi, yeni kabinenin kurulması ve siyasi tıkanıklığın bir an önce aşılması gerektiğini vurguladı.

Mesrur Barzani, bugün (16 Haziran 2026 Salı), ABD’nin Irak ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve beraberindeki heyeti kabul etti.

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Joshua Harris ve Koalisyon Güçleri Komutanı Kevin Lambert'in de hazır bulunduğu görüşmede, Kürdistan Bölgesi, Irak ve bölgedeki genel durum ele alındı.

Başbakan Barzani, ABD’nin Kürdistan Bölgesi’ne yardım ve desteği için teşekkürlerini ileterek, iki taraf arasındaki ilişkilerin her alanda daha da güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Tom Barrack ise Kürdistan Bölgesi’ndeki kalkınma ve imar sürecini takdirle karşıladıklarını belirtirken, "Başkan Trump’ın Kürtlere, Kürdistan Bölgesi’ne ve Başkan Mesud Barzani’nin liderliğine özel saygısı var." ifadesini kullandı.

Görüşmede, ABD ile Irak ve Kürdistan Bölgesi arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi; özellikle enerji sektöründe Amerikan şirketlerinin bölgedeki faaliyetlerinin ve yatırımlarının artırılması konusunda mutabık kalındı.

Her iki taraf da Başbakan Ali Falih Zeydi liderliğindeki yeni federal hükümetin; ekonomik kalkınmayı sağlaması, tüm Irak vatandaşlarına ayrım gözetmeksizin hizmet etmesi ve Kürdistan Bölgesi ile olan sorunları anayasal temelde çözmesi için desteklenmesi gerektiğini yineledi.

Toplantının sonunda, Kürdistan Parlamentosunun yeniden aktifleştirilmesi, yeni hükümet kabinesinin kurulması ve mevcut siyasi tıkanıklığın en kısa sürede sonlandırılmasının önemi üzerinde mutabık kalındı.