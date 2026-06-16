Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı

2 saat önce

Türkiye İçişleri Bakanlığı, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun, hakkında yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığının NSosyal sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/6249 sayılı dosyasında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet alma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturmaya başlanması ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır."

Silivri Belediyesindeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da arasında olduğu 10 şüpheli tutuklanmıştı.