WSJ: ABD, İran petrolüne yönelik yaptırımları askıya aldı

2 saat önce

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Washington’ın varılan mutabakat kapsamında, İran’ın küresel piyasalara petrol ve yakıt ihraç etmesine derhal izin verme kararı aldığını yazdı.

WSJ'nin haberine göre İran petrolüne yönelik yaptırım muafiyetleri, bu hafta bir mutabakat zaptı imzalanmasıyla birlikte yürürlüğe girecek. Söz konusu karar yalnızca petrol satış sürecini değil; bankacılık, nakliye ve sigorta gibi petrol ticaretinin sürdürülebilmesi için gerekli olan tüm hizmetleri de kapsıyor.

Haberde, büyük bir İran tankerinin Çabahar Limanı'ndan yola çıktığı ve ABD’nin deniz ablukasını geçtiği belirtildi. Geçtiğimiz nisan ayından bu yana ilk kez, bir İran gemisinin Umman Denizi'nde ABD donanması tarafından engellenmeden geçtiği kaydedildi.

Gazete, üst düzey bir Amerikalı yetkilinin şu sözlerine yer verdi:

"Bu muafiyetin devamı Tahran’ın başta Hürmüz Boğazı'nın açılması ve nükleer programı olmak üzere Washington’un taleplerini yerine getirmesine bağlıdır."

Ayrıca Tahran'ın, yabancı bankalarda dondurulmuş olan milyarlarca dolara henüz erişemediği ve bu fonların serbest bırakılmasının daha fazla zaman alacağı ifade edildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Yardımcısı Mecid Taht-Revançi, yaptırımların kaldırılmasının Tahran’ın görüşmelerin başından beri üzerinde durduğu temel şartlardan biri olduğunu vurguladı. Revançi, "Ablukanın kaldırılması süreci başladı. Anlaşmanın imza töreni öncesinde yaptırımlar tamamen kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

Washington’un bu kararı, her iki ülkenin savaşı durdurma konusunda mutabakata varmasının ardından geldi. Bu mutabakat, İran'ın uluslararası limanlar üzerinden yeniden petrol ihracatı yapmasına olanak tanıyacak.