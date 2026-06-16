Irakli askeri heyet Kürdistan Bölgesi’ndeki petrol sahalarını ziyaret edecek

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Petrol şirketlerinin önümüzdeki hafta üretime yeniden başlaması ve ilk aşamada günlük 200 bin varilden fazla petrol ihracatı gerçekleştirilmesi planlanan mutabakat çerçevesinde, Irak Hükümetine bağlı askeri bir heyetin önümüzdeki günlerde Kürdistan Bölgesi’ndeki petrol sahalarını ziyaret edeceği belirtildi.

Kurdistan24’ün 16 Haziran 2026 Salı günü yayınlanan "Basi Roj" programına katılan Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyesi Şerwan Duberdani, 3 Haziran’da Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti ve petrol şirketi temsilcilerinin Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi ile gerçekleştirdiği toplantıda, petrol ihracatının yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Duberdani, Irak Başbakanı’nın petrol sahalarını her türlü tehdide karşı koruma sözü verdiğini ifade etti. Kürdistan Bölgesi Hükümetinin talebi üzerine Başbakan Zeydi’nin bir yazı ile güvenlik garantisi verdiğini belirten Duberdani, "Petrol sahalarının güvenliğini ve şirketlerin korunmasını garanti eden yazı dün itibarıyla yayımlandı." dedi.

Açıklamalarının devamında Duberdani, Irak Genelkurmay Başkanı başkanlığındaki üst düzey bir askeri heyetin Kürdistan Bölgesi’ni ziyaret ederek Başkan Mesud Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile bir araya geldiğini aktardı. Görüşmede, petrol sahalarının korunması amacıyla hava savunma sistemleri kurulmasının teklif edildiğini, Başbakan Mesrur Barzani’nin de Erbil’e bu sistemlerin konuşlandırılmasına onay verdiğini bildiren Duberdani, söz konusu savunma sistemlerinin tüm maliyeti federal hükümet tarafından karşılanacağını söyledi.

Dubaerdani'ye göre askeri heyetin sahadaki incelemelerinin ardından, varılan mutabakat uyarınca petrol şirketlerinin önümüzdeki hafta üretime geçmesi bekleniyor. İlk aşamada günlük üretimin 200 bin varilin üzerine çıkarılması hedefleniyor.