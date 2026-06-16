Trump: İran ile varılan mutabakat taslağı Kongreye sunulacak

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan mutabakat zaptı taslağının Kongreye sunulacağını ve metnin birkaç gün içinde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi marjında gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, söz konusu mutabakatın Tahran’ın hiçbir şekilde nükleer silah sahibi olmamasını açıkça garanti altına aldığını vurguladı.

Trump, mutabakatın denetlenmesi amacıyla Kongreye sunulması fikrine sıcak baktığını ve süreci desteklediğini ifade etti.

Sürecin ikinci aşamasının hızla ilerlemesini beklediğini kaydeden ABD Başkanı, "İki gün içinde mutabakat metni medya aracılığıyla kamuoyuna sunulacak; düzenlenecek basın toplantısıyla anlaşmanın tam metni paylaşılacak." dedi. Trump ayrıca, Hürmüz Boğazı'nın cuma gününe kadar tamamen trafiğe açılacağını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise ABD ile varılan mutabakatın cuma günü resmen yürürlüğe gireceğini belirtti. Arakçi, "Savaşın sona erdiğinin ilan edilmesi, bu mutabakatın birinci aşamasının en temel unsurudur." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgesel gerilime ve İsrail ile olan çatışma riskine de değinen Arakçi, İsrail’in Lübnan’a yönelik herhangi bir saldırısının ABD ile varılan anlaşmanın ihlali olarak kabul edileceği uyarısında bulundu.