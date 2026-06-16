İsrail Lübnan’ı vurdu: İran’dan "sert misilleme" uyarısı

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ABD ve İran arasında savaşı sonlandırmaya yönelik mutabakata varılmasına rağmen, İsrail’in Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları sürüyor. 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar sonrası İran, İsrail’i ateşkesi 84 kez ihlal etmekle suçlayarak "sert bir misilleme" uyarısında bulundu.

Lübnan resmi haber ajansı NNA’da yer alan bilgilere göre İsrail’e ait insansız hava araçları (İHA), bugün (16 Haziran 2026 Salı), Nebatiye bölgesindeki Meys el-Cebel ve Şukin kasabalarında üç aracı hedef aldı. Saldırıda 4 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusuna (DMO) bağlı Hatemu'l-Enbiya Merkez Karargahı'ndan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın savaşın sona erdiğini duyurmasından bu yana İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde ateşkesi 84 kez ihlal ettiği öne sürüldü. Açıklamada, İsrail’in Lübnan halkına yönelik "katliam ve suçlarına" devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İsrail ordusu, İran Silahlı Kuvvetlerinden çok sert bir karşılık beklemelidir."

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise ABD ile varılan mutabakatın cuma günü resmen yürürlüğe gireceğini belirtti. Arakçi, "Savaşın sona erdiğinin ilan edilmesi, bu mutabakatın birinci aşamasının en temel unsurudur." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgesel gerilime ve İsrail ile olan çatışma riskine de değinen Arakçi, İsrail’in Lübnan’a yönelik herhangi bir saldırısının ABD ile varılan anlaşmanın ihlali olarak kabul edileceği uyarısında bulundu.