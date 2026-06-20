Başkan Barzani'den Irak Valileri Konferansı’nın Erbil’de düzenlenmesine destek

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Başkan Mesud Barzani'nin, Bağdat Valisi Atwan Atwani’yi kabulünde, Kürdistan Bölgesi’nin kalkınma deneyimi ve Erbil-Bağdat hattındaki iş birliği masaya yatırıldı.

Barzani Ofisi'nden yapılan açıklamada, bugün (20 Haziran 2026 Cumartesi günü) Pirmam’da Başkan Mesud Barzani’nin, Bağdat Valisi Atwan Atwani ve beraberindeki heyetini kabul ettiği belirtildi.

Kabulde, Bağdat Valisi ve beraberindeki heyetin, Kürdistan halkının özgürlük mücadelesi ile fedakarlıklarını takdir ettiği ve Başkan Barzani’nin bu uzun soluklu mücadeledeki tarihi rolüne, Kürdistan Bölgesi’nde istikrar, uyum ve kalkınmanın sağlanması ile yeni Irak’ın inşa edilmesindeki emeklerine övgüde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamaya göre Başkan Barzani de Kürdistan halkının farklı dönemlerdeki mücadelesine ve ödediği bedellere dikkat çekerek, barış, hoşgörü ve uzlaşı kültürünün hem Kürdistan Bölgesi hem de Irak’ın kalkınması ve ilerlemesi için temel esaslar olduğunu vurguladı.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi’nin kalkınma deneyimi ile Bağdat ve Irak’ın diğer vilayetlerindeki istikrarın ve hizmet durumunun iyileştirilmesi yönündeki çabalar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani tarafından önerilen "Irak Valileri Konferansı"nın Erbil'de düzenlenmesine desteğini yineleyerek, bu girişimi önemli ve olumlu bir adım olarak nitelendirdi.