İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yarın Pakistan’a gidecek

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İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yarın Pakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

İran Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Genel Müdürü Habib Abbasi konuya ilişkin 22 Haziran 2026 Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Mesud Pezeşkiyan’ın yarın ( 23 Haziran Salı) Pakistan'a bir günlük ziyarette bulunacağını bildirdi.

Bu ziyaretin amacının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirme yollarını ele almak ve Tahran ile İslamabad arasındaki istişareleri sürdürmek olduğunu belirten Habib Abbasi, Tahran yönetiminin, İran ile ABD arasında arabuluculuk rolü üstlenen Pakistan'a bu ziyarette teşekkürlerini iletmesi bekleniyor.

Diğer taraftan Pakistan Hükümeti de İran Cumhurbaşkanı'nın gerçekleştireceği bu ziyaretin, şu sıralar İsviçre'de yürütülen diplomatik çabaları ve müzakereleri görüşmek adına önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın bu ziyareti, her iki tarafın yetkililerine göre İsviçre'de ABD ile yürütülen müzakerelerde büyük bir ilerleme kaydedilmesinin hemen ardından geliyor.