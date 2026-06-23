Dört ülke Erbil’de temsilcilik açmak için hazırlık yapıyor

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Erbil, küresel diplomasinin cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Bölgesel ve uluslararası krizlere rağmen dört önemli ülke, Kürdistan Bölgesi’nde resmi temsilcilik açmak için harekete geçmiş durumda.

Irak Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Dr. Zirek Zebari, 23 Haziran 2026 Salı günü Krdistan24’e yaptığı açıklamada, Ukrayna, Azerbaycan, Bahreyn ve Umman’ın Kürdistan Bölgesi’nin başkentinde temsilcilik açma niyetinde olduklarını belirtti.

Zebari’nin ifadesine göre bu ülkeler daha önce girişimlerde bulundu ve bu adım için ciddi bir niyete sahipler, ancak bazı dış etkenler kararın hızla hayata geçirilmesinin önünde engel teşkil etti.

Temsilciliklerin açılmasının gecikme nedenlerine değinen Zebari, Ukrayna savaşının etkileri ve Bağdat tarafından yapılması gereken bazı idari prosedürler nedeniyle Ukrayna ve Azerbaycan’ın temsilcilik açma sürecinin yavaş ilerlediğini netleştirdi.

Zebari’nin belirttiği üzere, Bahreyn ve Umman ülkeleri tamamen hazır olduklarını gösterdiler, fakat bölgenin hassas durumu ile İsrail ve İran arasındaki gerilimler sebebiyle temsilcilik açma planlarını geçici bir süreliğine ertelediler.

Bu bağlamda Zirek Zebari, Irak Parlamentosunun rolüne vurgu yaparak Dış İlişkiler Komisyonunun bu konu üzerinde ciddiyetle çalıştığını bildirdi.

Ayrıca Zebari, bu ülkelerin en yakın zamanda Erbil’de temsilciliklerini açabilmeleri için Bağdat’ta baskı oluşturmanın ve idari engelleri kaldırmanın üzerlerine düşen bir görev olduğunu belirtti.

Bu yeni temsilciliklerin açılmasının, Kürdistan Bölgesi’nin Arap ülkelerine ve dünyaya daha fazla açılması için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Zebari, bunun da Kürdistan Bölgesi ile söz konusu ülkeler arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin güçlenmesinde olumlu bir etki yaratacağını ifade etti.