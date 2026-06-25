Irak ve Suriye arasında ortak su anlaşması imzalandı

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Irak Su Kaynakları Bakanlığı ile Suriye Enerji Bakanlığı, ortak su kaynaklarının yönetimi, teknik veri ve bilgi akışının koordine edilmesi amacıyla hazırlanan ortak teknik toplantı tutanağını imzaladı.

Bugün (25 Haziran 2026 Perşembe), Irak Su Kaynakları Bakanlığı ile Suriye Enerji Bakanlığı arasında iki ülke arasındaki ortak su kaynaklarının yönetilmesi ve teknik veri alışverişinin sağlanmasını hedefleyen ortak bir teknik iş birliği tutanağı imzalandı.

Irak Su Kaynakları Bakanlığından yapılan açıklamaya göre imza töreni bakanlığın Bağdat'taki merkez binasında gerçekleştirildi.

Söz konusu anlaşmanın detaylı bir teknik plan temelinde hazırlandığı belirtilirken, Fırat Nehri'nin yatağı, akışı ve iki ülke arasındaki diğer ortak su konularında bilgi alışverişinin önemine vurgu yapıldı.

Açıklamanın bir diğer bölümünde, her iki tarafın da uzmanlar düzeyinde doğrudan teknik diyaloğun sürdürülmesi ve iletişim kanallarının güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdiği ifade edildi. Bu adımın, karşılıklı deneyim paylaşımı ve su durumunun takip mekanizmalarının geliştirilmesi amacıyla atıldığı kaydedildi.

Irak Su Kaynakları Bakanlığı, bu tutanağın imzalanmasının, hükümetin Irak'ın su haklarını koruma ve komşu ülkelerle ortak su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini sağlama çabalarının bir parçası olduğunu bildirdi.

Bu anlaşma, Suriye'den üst düzey teknik bir heyetin Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyaretle eş zamanlı olarak yapıldı.

Suriyeli heyetin ziyaretindeki temel amacın, Fırat Nehri'ne bırakılan su miktarını masaya yatırmak ve her iki ülkenin de çıkarlarını koruyacak ortak bir mutabakata varmak olduğu aktarıldı.