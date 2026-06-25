Kürecik'te Patriot nöbeti: Almanya görevi ABD'den devraldı

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, "İttifakın hava savunmasının güçlendirilmesi" amacıyla Almanya'ya ait bir adet Patriot hava savunma sisteminin Kürecik'e konuşlandırıldığını duyurdu.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Kara Kuvvetlerinin 2235’inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

NATO Daimi Savunma Planı kapsamında ittifakın hava savunmasının güçlendirilmesi maksadıyla Almanya’ya ait bir adet PATRIOT Hava Savunma Sisteminin Malatya Kürecik’e konuşlandırıldığını kaydeden Aktürk, 24 Haziran 2026 tarihinde aynı bölgede konuşlu olan ABD PATRIOT Hava Savunma Sisteminden görevi devraldığını açıkladı.

C-130J uçak tedariki

Hava kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen uçak tedarik sürecinin planlanan takvim çerçevesinde devam ettiğini belirten Aktürk, "Mevcut planlamaya göre, yılsonuna kadar iki adet C-130J uçağının envantere katılması hedeflenmektedir. Kalan uçakların teslimatları ise belirlenen tedarik programı kapsamında peyderpey gerçekleştirilecektir." dedi.

NATO'nun önemli bir üyesi olan Türkiye, özellikle güney sınırlarında yaşanan istikrarsızlık nedeniyle geçmiş yıllarda müttefiklerinden sık sık hava savunma sistemleri konuşlandırılmasını talep etmişti.

Almanya, daha önce 2013-2015 yılları arasında Maraş'ta Patriot sistemleri konuşlandırmıştı.

Bu güçlerin 2026 yılında yeniden dönüşü, NATO'nun üye ülkelerin hava sahasını her türlü dış tehdide karşı korumaya ve ittifak üyeleri arasında güç rotasyonunu sağlamaya yönelik yeni stratejisi kapsamında gerçekleşiyor.